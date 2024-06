Już teraz możecie skorzystać z nowej oferty w ramach Xbox Free Play Days. Nowe gry za darmo są już dostępne, a podczas tego weekendu możecie sprawdzić aż 3 tytuły. Co ważne, każda z tych gier to naprawdę udana i duża produkcja. Nie ma miejsca na nudę i każdy znajdzie coś dla siebie. Ot, choćby fani udanych strzelanek sieciowych.

Gry za darmo w Xbox Free Play Days. W co zagramy w weekend?

Nadchodzi kolejny weekend, a to oznacza darmowe granie na konsolach Xbox. Wszystko dzięki okresowemu wydarzeniu Xbox Free Play Days. Tym razem zestaw gier naprawdę robi wrażenie. Dzięki niemu ogramy 3 bardzo różne, ale naprawdę udane produkcje.

Co znajdziemy w najnowszej ofercie #FreePlayDays? Do naszej dyspozycji oddano trzy naprawdę świetne gry. Są to:

Crusader Kings III

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Hell Let Loose

Od siebie na pewno mogę polecić Hell Let Loose. To wymagająca, ale bardzo satysfakcjonująca strzelanka internetowa. Jeżeli lubicie trudne gry osadzone w realiach II Wojny Światowej, to na pewno przypadnie wam do gustu. Zresztą, zobaczcie sami, jak tytuł prezentuje się podczas rozgrywki:

Warto zaznaczyć, że gry dostępne w ramach Xbox Free Play Days są również objęte promocją. Jeżeli któryś tytuł przypadnie wam do gustu, to możecie nabyć jego pełną wersję na własność w niższej cenie. A poza tym standardowo — gry za darmo są dostępne do końca weekendu, czyli do późnych godzin wieczornych w niedzielę 23 czerwca.

Źródło: Twitter