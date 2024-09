Gry za darmo na Steam. Zombie, tajemniczy wirus i 20 innych tytułów do sprawdzenia

Oto nowe gry za darmo, które możemy pobierać na Steam. Po wczorajszej premierze bezpłatnego tytułu AAA od twórców DayZ i Arma pora zobaczyć, co mają do zaoferowania niezależni deweloperzy. Zatem zapraszamy do przeglądania listy, na której znajdziecie dwie pełne wersje gier oraz ponad 20 wersji demo.

Ponadto możemy pobrać prosty kreator StartPlay do stworzenia własnej gry wyścigowej, platformówki, FPS-a itd. Nie musimy umieć przy tym programować, wszystko przedstawiono w uproszczonej formie graficznej.

Nowości na Steam. Jakie gry za darmo do pobrania? (19 września)

Polecane gry i dema z dzisiejszego zrzutu

Tym razem nie mamy dla Was zbyt wielu pełnych wersji gier, a z tego co jest, warto wyróżnić premierę Endure Island, czyli spotkanie z tajemniczym wirusem i zombiakami. Gra nie jest idealna, ale jej twórcy zapowiedzieli kolejne poprawki i nowości. Wcielamy się tutaj w żołnierza, który został wysłany przez swoich zwierzchników do opanowania sytuacji na wyspie pełnej mutantów. Musimy rozwiązać szereg misji, zbierając np. różne odmiany wirusa do prowadzonych badań. Zerknijcie na fragment rozgrywki:

Niezłym kąskiem jest również Diluvian Ultra: Awakening, które jest w zasadzie wersją demonstracyjną wydanego w zeszłym roku retro FPS-a z masą strzelania i machania mieczem.

Polecamy też wersje demo takich gier, jak Shadows Are Alive, Rapid Fire Justice oraz RunOut – Run & Fun Together. Zwłaszcza ten ostatni tytuł przypadł nam do gustu. To kooperacyjna gra wieloosobowa dla maksymalnie 6 graczy, w której wcielamy się w urocze zwierzaczki walczące o Legendarnego Misia.

Źródło: Steam / opracowanie własne