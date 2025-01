Gry za darmo na Steam. Sześć premier stycznia za 0 zł

Początek stycznia 2025 roku przyniósł kolejne gry za darmo, przy których możemy się nieźle pobawić pomiędzy dużymi i płatnymi premierami. Poniżej znajdziecie linki do sześciu premier tego miesiąca i choć są to tytuły niezależne, warto dać im szansę. Zresztą, jak się nie spodobają, to nic nie tracicie, bo wszystko jest free to play.

Z kolei osobom, które lubią darmoszki, ale większego formatu, polecamy zerknąć na ostatni świąteczny prezent od Epic Games Store. Jeszcze do 9 stycznia zaopatrzycie się za darmo w świetne Hell Let Loose, które normalnie kosztuje aż 229 zł.

Gry za darmo. Nowości stycznia na Steam

Wśród polecanych gier za darmo znajdziecie np. FleshBound, gdzie wcielamy się w Endo, człowieka uwięzionego w piekle, które wygląda jak żywy organizm. Za karę zostajemy zamknięci w kokonie i powoli przekształcamy się w demona. Jakimś cudem dociera do nas ratunek – pasożyt oferujący wolność w zamian za pozostanie jego żywicielem.

Równie ciekawie, dla fanów gier fantasy MMO, prezentuje się Wonderland X: Next Dream oferujacy ogromny świat pełen wyzwań oraz walki. Bardzo wysoko ocenianą grą jest również Puck, czyli gra w hokeja bez żadnych zasad.

Źródło: Steam