Hit z “przytłaczająco pozytywnymi” ocenami zaraz będzie płatny. Teraz zdobędziecie go za darmo na Steam

Na Steam znów zgarniecie dwie darmówki, które od wydania pierwszych wersji dostępne były za darmo, ale teraz przechodzą na model premium. Niech Was to jednak nie zrazi, bo macie jeszcze chwilę, by je zgarnąć.

Gry za darmo na Steam, czyli Juice Galaxy i PunchBots

Na pierwszy ogień wysuwa się ukryta perełka wśród gier early access, która od samego debiutu pierwszej, najwcześniejszej wersji, dostępna była za darmo. I jest nadal, choć wkrótce się to skończy. Ponad 6 tys. recenzji graczy i średnia sugerująca “przytłaczająco pozytywne” opinie chyba utwierdziły fanów w przekonaniu, że na tym da się zarobić. Ale nie będziecie żałować, jeśli tylko zdążycie przypisać ją do swojego konta Steam.

Juice Galaxy to kuriozalnie wyglądająca gra psychodeliczna, będąca tak naprawdę sporą piaskownicą do zabawy opartej na fizyce. Jest to tytuł na wskroś dziwaczny, do tego nie wygląda szczególnie przyjaźnie, ale gracze są nim zachwyceni. Zapewne po części dlatego, że przez tyle czasu gra była dostępna za darmo. Mimo wszystko debiut pełnej wersji nastąpić ma już 7 grudnia i wtedy też twórcy przechodzą na model premium.

PunchBots to zdecydowanie mniej popularna gra indie. To dwuwymiarowa bijatyka PvP. Gracze wcielają się w roboty, które przede wszystkim walą pięściami swoich wrogów i skaczą. Kluczem do zostania mistrzem jest opanowanie obydwu tych mechanik.

