Gry za darmo na Steam, które nie zawiodą. Trzy premiery (12 lipca)

Zebraliśmy dla Was nowe gry za darmo na Steam, które cieszą się pozytywnym odzewem od graczy. To nowości z uroczą myszką, przygodą w tawernie oraz strasznym parkiem rozrywki.

Po tanich 30 tytułach AAA na Steam do 10 zł podrzucamy Wam kolejną porcję bezpłatnej zabawy. Warto często sprawdzać opisywane przez nas gry za darmo, bo w zasadzie codziennie dorzucamy tam coś nowego. Staramy się przy tym stawiać na tytuły dobrze oceniane, nie tylko te najmniejsze, lecz również wielkie premiery, jak choćby niedawne Once Human i The First Descendant. Na platformie Valve zadebiutowały właśnie 4 ciekawe produkcje free to play, więc pora przyjrzeć się im dokładniej.

Gry za darmo na Steam. Zrzut nowości z 12 lipca 2024

Zacznijmy od wizyty w fantastycznym królestwie, gdzie zajmiemy się doprowadzeniem do użyteczności opuszczonej tawerny. Mowa o Tavern Manager Simulator: Prologue, które w swoich założeniach przypomina również darmowy i przytłaczająco pozytywny hit Ale & Tale Tavern: First Pints.

W prologu możemy doświadczyć limitowanej wersji Tavern Manager Simulator, które jeszcze nie miało swojej premiery. Zaczynamy od posprzątania zapuszczonej karczmy, urządzamy ją i otwieramy dla gości. Liczy się tutaj szybkość serwowania posiłków oraz napojów. Musimy też sprzątać stoliki, myć naczynia i dbać o czystość lokalu.

Tavern Manager Simulator: Prologue (PC) – pobierz za darmo na Steam

Drugą nowością za darmo jest urocza gra logiczna MouseVentures, w której wcielamy się w pluszową mychę imieniem Pipo. Zwierzątko ożywa dzięki wyobraźni małej dziewczynki, po czym jest wciągnięte do baśniowych ksiąg. W obu coś nie gra, a my musimy pomóc mieszkańcom wykorzystując magnetyzm oraz światło przy rozwiązywaniu zagadek. W pierwszej książeczce czeka nas zadanie pomocy Małemu Księciu Arturowi w zdobyciu miecza, a w drugiej pomagamy energicznemu króliczkowi w uratowaniu jego przyjaciela Quetzacóatla.

MouseVentures (PC) – pobierz za darmo na Steam

No i w końcu trzecia darmowa premiera, którą jest zwariowana gra Illusion Carnival. Czeka nas tutaj zabawny, czarujący, lecz mroczny Karnawał Iluzji. Jako zagubiona dusza musimy uciec z kiedyś pięknego parku rozrywki Konfettia, który nagle stał się dziwnie skażony i pełen anomalii. Co stało się z poprzednimi odwiedzającymi? Jak uniknąć skażenia własnej duszy? Odpowiedzi szukajcie w linku poniżej.

Illusion Carnival (PC) – pobierz za darmo na Steam

Źródło: Steam, opracowanie własne