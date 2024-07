Najlepiej wydane 10 zł. 30 gier na Steam po kilka złotych, są hity AAA

Masz tylko 10 zł, a chciałbyś zagrać w największe gry dostępne na PC? Nowości za tyle nie kupisz, ale wystarczy zainteresować się nieco starszymi tytułami, by odkryć sporo perełek AAA w cenie, która nie zabije Waszego portfela. Oto najlepsze promocje na gry dostępne na Steam.

Choć wszyscy lubimy odbierać gry za darmo, są to zazwyczaj mniejsze tytuły, które nie zawsze spełnią nasze oczekiwania. Ale wystarczy 5 czy 8 zł, by dodać do biblioteki na Steam genialne i znane gry, które zdobyły popularność kilka lat temu. Wśród nich znajdziemy bijatyki, strzelanki, RPG akcji czy wyścigi z najwyższej półki.

Zebraliśmy dla Was aż 30 gier na Steam, których cena nie przekracza 10 zł. Klucze kupimy w promocji sprawdzonego sklepu Instant Gaming, a za zakupy szybko zapłacimy poprzez BLIK.

Gry na Steam w dużej promocji. Pierwsza “dziesiątka” z 30 tytułów

Z pierwszej dziesiątki polecamy szczególnie trzy gry, które są stosunkowo młode i żal po prostu ich nie zdobyć w tak niskiej cenie. Pierwszym tytułem jest Maid of Sker z 2020 roku, dostępny za 4.26 zł. To udany pierwszoosobowy survival horror, który jest inspirowany walijskim folklorem dotyczącym tzw. Cichych Ludzi. Gra posiada mroczną i ciężką atmosferę, a my musimy przetrwać koszmar nie posiadając nawet broni, a jedynie sposobność do odwracania uwagi przeciwników.

Ponadto warto zwrócić uwagę na Mortal Shell, czyli grę RPG akcji typu soulslike, która przenosi nas do ponurego świata fantasy. Wcielamy się w bohatera bez cielesnej powłoki, który przejmuje kontrolę nad pozostałościami po zmarłych wojownikach. Walka ma tutaj bardzo zręcznościowy charakter i jest niezwykle wymagająca.

Z pierwszej dziesiątki polecamy również Steelrising. To RPG akcji przenoszące nas do alternatywnej wersji Paryża w czasach rewolucji francuskiej. Wcielamy się w Aegis – automaton służący Marii Antoninie. Gra jest niezwykle szybka i zarazem trudna, ponieważ jest w niej wiele z gatunku soulslike’ów.

Na drugiej podstronie kolejna dziesiątka tanich gier na Steam.