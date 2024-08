Przygotujcie się na kolejne gry za darmo, które możecie dodać do swojej biblioteki na Steam. Wśród nich znajdziemy bardzo dobre Battle Grounds III w nowej wersji.

Oto świeżutka dawka bezpłatnego grania. Łącznie zebraliśmy 10 tytułów, choć część to wersje demonstracyjne. Kto nie znajdzie niczego dla siebie, niech się nie łamie, ponieważ dobrych gier do ogrania za 0 zł nie brakuje. Wystarczy przejrzeć nasz zbiór, gdzie codziennie prezentujemy nowe gry za darmo na Steam. A dla naprawdę wybrednych przygotowaliśmy dzisiaj zestawienie 35 tytułów w cenie po 4 zł z groszami. Tam dopiero się dzieje i bardzo wątpliwe, by ktoś wyszedł z publikacji nie zgarniając choćby jednego taniego tytułu.

Steam – nowe gry za darmo oraz wersje demo (5 sierpnia)

Tym razem najciekawszym tytułem jest kolejna wersja Battle Grounds III, które ma już wieloletnią historię. Jeśli wcześniej nie słyszeliście o tym tytule, a nieco przedpotopowa oprawa graficzna nie stanowi dla Was problemu, warto dodać grę do swojej biblioteki. To wielka bitwa w klimacie amerykańskiej wojny o niepodległość. Najnowsza wersja zawiera poprawioną grafikę, mapy, broń, postacie i zmiany w rozgrywce.

Ponadto możemy spojrzeć na shootera Overdrive Warfare, choć jak widać po opiniach, nie każdemu strzelanka przypadła do gustu. Jednak tragedii nie ma, więc można spróbować się pobawić i samemu ocenić, czy zostawić grę na dysku. Mniej “pokracznie” wygląda prolog horroru Ghostbane, który jest sieciową grą multiplayer. Na Steam zadebiutowała również znana ze smartfonów darmowa gra The Walking Dead No Man’s Land. Cóż, użytkownicy Steam nie przyjęli jej zbyt ciepło, więc polecamy ją sprawdzić jedynie największym fanom zombiaczego uniwersum. Może się w niej odnajdą, poniżej zobaczycie fragment rozgrywki z wersji PC.

Źródło: Steam, opracowanie własne