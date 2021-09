Komu dwie gry za darmo? Można zgarnąć odsłony legendarnej serii, spieszcie się

Na Steam można odebrać kolejne dwie gry za darmo. Tym razem gracze sięgną po dwie odsłony serii legendarnych przygodówek od Microids.

Dwie pierwsze części cyklu Syberia są dostępne za darmo na Steam tylko do godziny 19:00, 29 września. Obie produkcje zostaną z nami na zawsze, jeśli już raz je odbierzemy.

Niestety, pojawia się pewne ograniczenie. Jeśli zbieracie karty kolekcjonerskie Steam, nie zgarniecie ich z obu wymienionych produkcji. Steam wprowadził blokadę, która uniemożliwia zdobywanie kart z niektórych gier za darmo i obie odsłony Syberia się na nią załapały. Szkoda, ale stracą na tym tylko gracze kolekcjonujący wirtualne karty.

Zwróćcie też uwagę, że obie produkcje ruszą na praktycznie każdym komputerze. Wymagania sprzętowe tych tytułów są już dziś śmiesznie niskie i myślę, że poradzi sobie z nimi nawet starszy laptop. Są to więc gry za darmo, z którymi może zapoznać się praktycznie każdy chętny.

Nie do końca wiadomo, czemu twórcy zdecydowali się na rozdanie dwóch odsłon swojego cyklu jednocześnie. Być może ma to związek ze zbliżającą się premierą Syberia: The World Before, choć ciężko to potwierdzić. Jakby nie patrzeć, Syberię często można było zgarnąć na Steam bez płacenia.

Jeśli kolekcjonujecie darmówki, śledźcie też nasz dział z promocjami. Czasem podrzucamy tam najciekawsze gry, które można zdobyć całkowicie za darmo.