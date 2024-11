Niektórzy szukają okazji na Black Friday 2024, inni wolą odbierać gry za darmo, a tych akurat nie brakuje na Steam. Podrzucamy Wam bezpłatne nowości z ostatnich dni, które wyróżniły się na tle innych dobrymi ocenami. Co prawda nie są to tytuły najwyższej klasy, lecz kto lubi produkcje niezależne, na pewno coś przygarnie.

Nowe gry za darmo czekają na Steam (25 listopada 2024)

Co tym razem podano do stołu? Wśród nowych darmoszek znajdziecie np. Strinova, czyli taktyczną strzelankę z grafiką w stylu anime. Choć poruszamy się tutaj w trzech wymiarach, nasze postacie mogą nagle stać się dwuwymiarowe, co pozwala na unikanie ataków, czy dostawanie się w inaczej niedostępne części mapy. Twórcy obiecują, że wciąż pracują nad nowymi arenami, zatem gra będzie sukcesywnie rozwijana o nowe elementy,

Ponadto możemy sięgnąć po pozytywnie oceniany survival horror Fear of the Light, gdzie staramy się uciec ze statku kosmicznego objętego kwarantanną. Do dyspozycji mamy radar, na którym widzimy zbliżających się przeciwników i kilka innych przydatnych przedmiotów. Tytuł powstał na Unreal Engine 5 i posiada mroczną oprawę graficzną oraz klimat zaszczucia. Choć nie jest to długa gra (do ukończenia w około 45 minut), zawsze można spędzić przy niej kilka chwil grozy za darmo.

Lord Ambermaze: Prologue to z kolei bezpłatny wstęp do turowej gry RPG osadzonej w labiryncie, w którym czas się zatrzymał. Gra wygląda uroczo i jest inspirowana klasycznymi odsłonami kultowej serii Zelda. Poznamy tutaj historię, która poprzedza pełną wersję gry oraz ubijemy bossa, którego w pełnej wersji nie uświadczymy. Nie jest to zatem klasyczne demo, tylko wstęp do wielkiej przygody, której premiery niestety jeszcze nie ogłoszono.

Źródło: Steam