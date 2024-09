Walki pociągów, nowy FPS czy demony? Nowe gry za darmo na Steam wylądowały

Podrzucamy kolejne gry za darmo, które dopiero co pojawiły się na Steam. Choć dzisiejsza porcja nie jest obfita, znajdziemy w niej dobrą strzelankę z pociągami oraz naprawę udanego shootera VR.

Komu nie znudziły się podsyłane przez nas co chwilę nowe gry za darmo (a jest ich tona!), niech spojrzy na świeżutki zrzut nowości, które przypiszemy do swojej biblioteki na Steam bez wydawania kasy. Pamiętajcie też o premierze bezpłatnego tytułu z Ziemniakami, który zbiera przytłaczająco pozytywne opinie.

Dzisiaj mamy dla Was pięć pełnych wersji gier oraz jeden prolog. No i w końcu możemy polecić jakiś tytuł VR, bo jakby nie patrzyć, wśród darmowych tytułów nie ma wielu przygotowanych pod tę technologię. Nowa premiera w postaci Rampage Agents zapełnia tę lukę i czyni to w sposób bardzo udany. Zobaczcie pełny spis dzisiejszych darmoszek.

Gry za darmo na Steam. Polecane nowości (6 września 2024)

Wszyscy posiadacze googli VR powinni bez zastanawiania pobierać Rampage Agents. Łączy ona tryb Battle Royale z przygodowymi grami akcji dla wielu graczy.

Pozostali niech zainteresują się Just War Trains, sieciową strzelanką dla maksymalnie 24 osób, w której walczymy opancerzonymi pociągami.

Mythic Trials to z kolei gra hack’n’slash, w której znajdziemy tryby Battle Royale PvP czy PvE w trybie współpracy. Sporo tutaj walki z demonami i innymi potworami, a miłym urozmaiceniem jest hodowanie własnego zwierzątka, które wesprze nas na arenie.

