Gry za darmo. Nie płać za 5 nowości ze Steam

Podrzucamy kolejne gry za darmo, które pojawiły się na Steam w formacie free to play. Mamy ciekawy horror z panną młodą, wyścigi ze zbuntowanym zombiakiem czy bardzo dobrze ocenianą produkcję detektywistyczną.

Oto kolejna paczka bezpłatnej zabawy, a konkretniej 5 pełnych wersji gier, które pobierzesz za free i zatrzymasz na zawsze w swojej bibliotece. Jeśli poprzednie gry za darmo nie przypadły Tobie do gustu, może tym razem znajdziesz coś wyjątkowego. Zapiszcie sobie również w kalendarzu datę 14 stycznia. Właśnie wtedy popularna gra sieciowa, która obecnie kosztuje 122 zł na Steam, przejdzie na model darmowy.

Zachęcamy przy okazji do spojrzenia na nasze zestawienie tanich strzelanek na Steam. Wybraliśmy 51 shooterów w cenie do 10 zł, gdzie znajdziecie zarówno klasyczne FPS-y, jak i futurystyczne naparzanki top down shooters i wiele innych. Koniec wstępu, lecimy z nowymi darmoszkami!

Gry za darmo na Steam. Co nowego? (9 stycznia 2025)

Zdecydowanie warto pobrać darmowe Conscience. To przygodowy kryminał noir, w którym grasz jako prywatny detektyw wynajęty do odkrycia prawdy stojącej za śmiercią Jacka Beckhama. Musimy dokładnie przeszukać mieszkanie denata, sprawdzając każdy pokój, półkę i szufladę w poszukiwaniu dowodów i wskazówek. Gra posiada 50 recenzji na Steam, z których średnia wynosi niemal 10/10, więc to dobra rekomendacja.

Pozytywne noty zbiera również horror The Devil’s Bride, w którym musimy uratować swoją siostrzenicę, jednocześnie uciekając przed nieumarłą panną młodą.

Na dzisiejsze popołudnie wyznaczono też premierę Sixteen Undead, gdzie wcielamy się w zombiaka siadającego za kierownicę. Nasz bohater został przywrócony do życia po nieudanym eksperymencie szalonego naukowca, a teraz rusza w trasę, uciekając przed glinami, lawirując w ruchu ulicznym i nawigując po trudnych, proceduralnie generowanych drogach.

Źródło: Steam