Kolejny weekend przed nami, a co za tym idzie, pojawiły się gry za darmo. Wszystko w ramach Xbox Free Play Days. Kolejna edycja pozwoli nam zagrać w garść tytułów zupełnie za darmo. Co przygotowano tym razem? Możemy przetestować 3 ciekawe gry.

Xbox Free Play Days, czyli gry za darmo na weekend

Tydzień temu było grubo – aż 10 gier pojawiło się w Xbox Free Play Days. Tym razem oferta jest znacznie bardziej ograniczona, ale i tak warta uwagi. Do naszej dyspozycji na weekend oddano 3 gry za darmo, spośród których dwie to tytuły strategiczne.

Oto produkcje, które już teraz możecie ograć za darmo, bez opłat:

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Sudden Strike 4 – European Battlefields Edition

Tropico 5 – Penultimate Edition

Który tytuł najbardziej was zainteresował?

Od siebie mogę na pewno polecić Tropico 5, bo to niezwykle udana strategia ekonomiczna, w której zarządzamy własną bananową republiką. Ciekawe dekrety, brak demokracji, zapełnianie prywatnego konta w Szwajcarii — czy może być coś lepszego? Dodajmy do tego genialny soundtrack i wieczór z grą zapowiada się wyśmienicie.

Aby zagrać w te produkcje za darmo, musicie posiadać jeden z abonamentów — Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard lub Xbox Game Pass Ultimate. Czas na sprawdzenie tytułów jest do końca najbliższej niedzieli, czyli do 29 września. Co więcej, wszystkie z wymienionych gier możecie również kupić obecnie w promocyjnej cenie — jeżeli akurat przypadną wam do gustu.

Źródło: purexbox.com