7 nowych gier za darmo na Steam w sam raz na nowy rok

Epic Games Store w zasadzie zakończyło swoje świąteczne rozdawnictwo, ale nadal oferuje regularnie nowe gry za darmo. Amazon nie przedstawił jeszcze swojej oferty, lecz i tak przygotował kilka niespodzianek. Co z kolei dzieje się na Steam?

Nowe gry za darmo na Steam na nowy rok!

Sprawdziliśmy, co w trawie piszczy i wybraliśmy siedem najnowszych gier, debiutujących tuż po nowym roku na platformie Steam. Nie każda z nich reprezentuje ten sam poziom wykonania, a raczej i tak nie ma co oczekiwać gier na miarę hitów AAA. Jednak, jak to powiadają, “darowanemu koniowi” i tak dalej, więc polecam samodzielnie zapoznać się z tym, co niezależni deweloperzy przygotowali na początek stycznia.

Gdybym miał coś zasugerować – choć sam jeszcze nie sprawdzałem wymienionych pozycji, zaskakująco fajnie wygląda Rogue Rubber. To przecież utrzymana w lekkim tonie roguelike’owa strzelanka z… gumową kaczką w roli głównej. Fani post-apo powinni zwrócić uwagę na No More Noise, z kolei ci, którzy z jakiegoś powodu pomyśleli kiedyś, że chętnie ograliby symulator gotowania zmieszany z grą akcji, być może spodoba im się Chef Strikes Back. Hunter Hitman to z kolei darmowy klon wielu taktycznych gier akcji, utrzymany w rzucie izometrycznym.