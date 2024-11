Aż 9 nowych gier za darmo na Steam. Dla każdego coś dobrego

Nowe gry za darmo na Steam to 9 tytułów o różnej tematyce i osadzonych w różnych gatunkach. Zgaduję, że każdy wybierze coś dla siebie.

Wybrałem 9 najnowszych tytułów dostępnych na Steam, które właśnie zaliczyły swój debiut. Nie mogę obiecać, że każda z nich przedstawia taką samą jakość, ale przynajmniej kilka wydaje się całkiem nieźle zachęcać do rozgrywki. Znajdziemy tu bowiem ciekawy retro horror, strzelankę dla wielu osób czy “bardzo dobrze” ocenianą strategię RPG nastawioną na PvP.

Nowe gry za darmo na Steam z 5 listopada:

Zacznijmy od początku, czyli od PolyWar, które raczej nie ma szans na zostanie kolejnym wielkim hitem multiplayer, ale być może przyciągnie przed ekrany wystarczająco wielu graczy? Tego jeszcze nie wiemy, bo to świeży tytuł, który dopiero co zadebiutował. Znacznie lepiej sytuacja wygląda z inną grą multiplayer, Skill Legends Royale. To strategia RPG, w której wdamy się w potyczki z innymi graczami kojarzone z gatunkiem autobattlerów. Tytuł już teraz zgarnął “bardzo pozytywne” oceny graczy.

Z innych ciekawie zapowiadających się nowości warto wyróżnić The Happyhills Homicide, czyli retro przygodówkę w klimacie horroru. Wcielimy się w psychopatycznego mordercę przebranego za klauna, który morduje mieszkańców małego miasteczka. Jeśli zależy Wam na czymś spokojniejszym, warto sprawdzić Great Toy Showdown. Battle royale z uroczą grafiką daje graczom szanse na wcielenie się w… zabawki. Do tego wszystkiego dorzucę również wczorajszą premierę, ciekawy horror Dead Abyss.

