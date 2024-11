Zagrajcie w Dead Abyss za darmo. Klimatyczny horror dostępny na Steam

Studio Azalea Interactive wydało właśnie swoje debiutanckie dzieło, które stanowić ma swoisty prolog do przyszłych przygód osadzonych w tym niezwykle klimatycznym świecie. Gra dostępna całkowicie w formule free-to-play czerpie garściami od najlepszych w gatunku!

Gra za darmo na Steam, czyli jak pobrać Dead Abyss?

Inspiracji można tylko pozazdrościć. Twórcy nawet nie ukrywają, że czerpali od takich tuzów gier grozy jak choćby Obcego: Izolacji czy serii Amnesia bądź Penumbra. Do tego cały setting jak żywo przywodzi na myśl tegoroczne Still Wakes the Deep, a niektóre mechaniki kojarzyć się mogą z równie świeżym A Quiet Place: The Road Ahead. Sam nie wiem jeszcze, czy twórcom udało się zebrać w całość te pomysły, ale z pewnością wkrótce sam sprawdzę ten tytuł.

W końcu dostępny jest całkowicie za darmo, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pobierać i grać. Wystarczy udać się pod poniższy link, aby na zawsze przypisać produkt do konta. Podkreślę, że zdaniem twórców to swoiste wprowadzenie, pozwalające zapoznać się z głównymi założeniami deweloperów. W przyszłości gra zostanie rozbudowana o kolejne rozdziały.

Tytuł ten zabiera nas na pokład opuszczonego kontenerowca z lat 70. Jako poszukiwacz wrażeń, udamy się w mroczną i posępną podróż przez zardzewiałe wręgi czy pokładniki. Problem w tym, że w pomieszczeniach czai się coś złego – groza, niczym z Lovecrafta. Przyjdzie nam więc ukrywać się i wymijać istotę polującą na nas samych.