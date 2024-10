Po co płacić, skoro są za darmo? Nowe gry za darmo na Steam, łącznie aż 10 pozycji

Nowe gry za darmo na Steam to 6 pełnych wersji oraz 4 dema możliwe do sprawdzenia. Spory zastrzyk darmówek, ale co konkretnie można odebrać?

Pisaliśmy już aż o 7 grach za darmo od itch.io. Platforma zrzeszająca niezależnych twórców od dawna nie sypała darmówkami aż tak, ale spokojnie, bo Steam również ma coś do powiedzenia w tej kwestii. Na najpopularniejszej platformie dla graczy pojawiło się łącznie 10 gier. 6 z nich to pełne wersje, które możecie przypisać do konta już teraz i grać od razu. Z kolei 4 produkcje to na razie dema, oferujące wgląd w to, czego możemy oczekiwać od pełnej wersji danego tytułu.

Gry za darmo na Steam:

Sporo tego, ale co tak naprawdę najbardziej zasługuje na uwagę? Z mojej perspektywy całkiem nieźle wygląda Until Oblivion, “pozytywnie” oceniana przygodówka w klimacie staroszkolnych tytułów point’n’click z fantastyczną oprawą wizualną. Jeśli to Was nie przekonuje, być może zrobi to eWorlds? To nowe MMO zupełnie za darmo, które na pierwszy rzut oka kojarzy się mocno z… AstroBotem!

Jeśli natomiast chodzi o wersje demonstracyjne, zdecydowanie na pierwszy plan wychodzi Ashes. Chińskie RPG inspirowane legendami i mitami tego kraju ma mocny klimat, a do tego i oprawa zapowiada się solidnie. Do tego to gra w sam raz na nadchodzące Halloween. Fani arcade’owych gier wyścigowych mogą za to skłonić się ku możliwości bezpłatnego przetestowania KnockedDown. Oczywiście nadal warto odebrać każdą pozycję, w końcu są dostępne za darmo.

Jeśli chcecie być na bieżąco z grami za darmo, polecam obserwować nasz tag “gry za darmo”, gdzie ciągle publikujemy wszystkie hity, gry indie i nie tylko, za które nie trzeba płacić!

Źródło: Steam