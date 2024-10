7 gier za darmo do zdobycia już teraz. Wystarczy kilka kliknięć

Jeśli lubicie gry za darmo (kto nie lubi?!) to obok najnowszej oferty serwisu itch.io nie możecie przejść obojętnie. Od razu zaznaczę, że nie ma mowy o jakości tytułów AAA. W końcu na itch.io wydawane są nowe indyki.

Gry za darmo od itch.io – zgarnijcie 7 pozycji:

Boklin, czyli pierwszy tytuł na powyższej liście, jest grą przeznaczoną raczej dla tych, którzy nie oczekują dynamicznej akcji. Jest to tytuł wypełniony zagadki, który zabiera nas na tajemniczą, tytułową wyspę. Welcome to Home Ownership jest już czymś zupełnie innym, bo mówimy o tytule będącym horrorem, w którym wprowadzamy się do nawiedzonego domu. Trzeci tytuł to już visual novel o relacjach międzyludzkich, w sam raz dla fanów obyczajowych, spokojnych historii.

Po przeciwległej stronie bariery znajduje się Small House Big Mouse, kolejny horror na liście. Jako malutka myszka musimy znaleźć pożywienie dla naszych pociech, ale zagrożenia starego domu czyhają na każdym kroku. Smiley Dust to w zasadzie kolejny tytuł w podobnym klimacie, tym razem opowiadający historię Emily, która zastała pusty dom rodzinny. Na samym końcu gracze mogą odebrać Pseudo-Haunting, artystyczny projekt o walce z duchami czy Hypercore, platformówkę 3D.

Źródło: itch.io