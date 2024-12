Ostatnia szansa na genialną ofertę gier za darmo. Epic szykuje niespodzianki

380 zł piechotą nie chodzi, ale Epic udowadnia, że jednak chodzi. Ostatnie godziny na zdobycie dwóch darmowych gier za pośrednictwem platformy!

Gry za darmo od Epica nadal dostępne

Dwie produkcje, w tym spory hicior należący do kultowej i uwielbianej serii LEGO to nie przelewki. LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów okazało się najbardziej kompletną i przepełnioną zawartością częścią cyklu, oferującą dostęp do growej, klockowej wersji wszystkich dziewięciu filmów z uniwersum. Gracze więc wcielą się w mnóstwo znanych postaci, wezmą udział w historycznych wręcz bitwach czy zasiądą za sterami najbardziej charakterystycznych pojazdów. Sporo dobrego, szczególnie że… za darmo!

Drugi tytuł to Bus Simulator 21. Gra zebrała w większości pozytywne oceny, więc gracze mogą przygotować się na dość udany symulator prowadzenia autobusu. Jeśli kiedykolwiek marzyliście o przewożeniu ludzi komunikacją miejską, w końcu możecie spełnić to marzenie. A nawet jeśli to zawsze mówimy o relaksującej na te kilka godzin grze wideo, która wcale nie wymaga od nas nadludzkiej precyzji.

Niestety, Epic Games Store nie ujawniło nowych gier za darmo. Już dziś rusza cykliczne świąteczne wydarzenie z niespodziankami. Wedle przecieków, łącznie mamy otrzymać aż 16 produkcji. Nowa oferta zacznie obowiązywać od godziny 17:00 czasu polskiego już dzisiaj, w czwartek.

Źródło: Epic Games Store