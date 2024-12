Dziś nowe gry za darmo, łącznie zaoszczędzicie aż 380 zł. Prawdziwe perełki

Epic Games Store nadal rozpieszcza graczy, choć ostatnia oferta niekoniecznie trafiła w gusta każdego. Mówimy przecież o Brotato, czyli naprawdę świetnym, ale jednak nadal niszowym projekcie indie dla fanów dynamicznej akcji i rozgrywki w stylu Vampire Survivors. Zanim jednak przejdziemy do nowinek, które staną się dostępne już dziś po godzinie 17:00, polecam odebrać ostatni prezent.

Bowiem jeśli nie przypiszecie gry za darmo do konta, ucieknie Wam i nie będziecie mogli już tego zrobić. Nowy zestaw darmówek od Epica nie jest raczej zaskoczeniem dla nikogo, kto śledzi temat. Wiadomo, że tym razem graczy będą mogli za darmo odbierać dwie perełki (albo przynajmniej jedną) – LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów oraz Bus Simulator 21.

Już dziś gry za darmo dla fanów Star Wars i nie tylko

Obydwa te tytuły staną się dostępne po godzinie 17:00 na Epic Games Store. Warto zaznaczyć, że mówimy o nadal drogich tytułach, bo łącznie gracze zyskają pozycje o wartości około 380 zł. Bus Simulator 21 kosztuje 150 zł, a gra z serii LEGO aż 230 zł. Jeśli więc miałbym skomentować ten gest jako “dobra okazja”, to powiedziałbym za mało. Nie pozostaje nam nic innego jak brać i grać!

Również dlatego, że to po prostu naprawdę świetne tytuły. LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów to wspaniała przygoda, najbardziej kompletne i dopracowane wydanie growej wersji wszystkich 9. filmów. Wcielimy się w ponad 300 postaci, zasiądziemy za sterami nawet 100 pojazdów… no, trzeba się przygotować na sporo do roboty. Także w kooperacji!

Z drugiej strony jest Bus Simulator 21, czyli tytuł znacznie mniejszy w skali. Gra zebrała jednak pozytywne noty od graczy, a przemówi przede wszystkim do fanów różnego rodzaju symulatorów i nieco spokojniejszych produkcji.

Źródło: Epic Games Store