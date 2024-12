Jeśli odbierzecie te gry za darmo, zaoszczędzicie ponad 380 zł. Dostępne już teraz

Amazon Prime Gaming na grudzień 2024 co prawda zmiotło konkurencję , ale Epic i tak nadrabia. Dwie gry za darmo są już dostępne do zdobycia.

Epic nie pozostaje w tyle, nadal oferując cotygodniowe nowe gry za darmo. Ostatnio chętnie mogli zdobyć Brotato, czyli całkiem niezłego roguelike’a wzorowanego na grach typu bullet hell w rodzaju Vampire Survivors. Ziemniaczana strzelanka nie jest już dostępna, a na jej miejsce wskoczyły dwie nowe pozycje. A jedna z nich to już prawdziwa perełka.

Nowe gry za darmo od Epica

Aktualnie gracze posiadający konto w serwisie Epic Games Store zgarną bez żadnych opłat LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów oraz Bus Simulator 21. Łącznie gry te kosztowałyby nas około 380 złotych. To na tyle sporo, że usprawiedliwia udanie się na stronę rozdawnictwa, aby je przypisać do konta za darmo na zawsze.

Fani gier LEGO z pewnością będą zadowoleni najnowszą częścią cyklu Star Wars, która pozwala nam ograć wszystkie klockowe adaptacje filmowych, korzystając z ponad 300 postaci, różnych pojazdów, narzędzi zagłady i mechanik rozgrywki. Do tego wszystko to w kooperacji ze znajomymi, czyli raczej nikt nie będzie się nudził. Z kolei Bus Simulator 21 to… no, zgadliście – symulator kierowcy autobusu. Podobno całkiem niezły.

Epic Games Store tym samym rozpoczyna swoje świąteczne rozdawnictwo. Nie wiemy jeszcze, co pojawi się w ofercie za tydzień.

Źródło: Epic Games Store