Dwie gry do zgarnięcia za darmo. Limitowana okazja dla graczy

W serwisie itch.io są dostępne dwie nowe gry za darmo. Gracze bez problemu przypiszą do kont Nuclear Lizard Island Rampage i Will Glow the Wisp.

Niejako z okazji rozpoczynającego się Gamescomu 2024, a niejako z okazji tego, że twórcy tych gier chcą po prostu zyskać nieco fanów, każdy może odebrać dwie gry za darmo.

Itch.io rozdaje nowe gry za darmo

Mowa jednak o serwisie itch.io. Jeśli siedzicie w temacie niskobudżetowych gier, zapewne doskonale kojarzycie tę stronę, która pomaga niedoświadczonym lub też specjalizującym się w grach indie deweloperom znaleźć publikę. Często znajdziemy tam wiele praktycznie nieznanych gier, a raz na jakiś czas możemy nawet zgarnąć niektóre bez żadnych płatności.

I faktycznie, platforma nie przestaje oferować prezentów, choć zdecydowanie nie robi tego tak często jak choćby Epic Games. Niemniej w serwisie pojawiła się nowa oferta, która przemówi raczej dla tych, którym niestraszne jest badanie tego, co stworzyli w swoich własnych czterech ścianach nieznani deweloperzy. Łącznie możemy bez opłat przypisać do konta dwie gry za darmo.

Pierwsza z tych produkcji opowiada nam historię wkurzonej, wielkiej jaszczurki, która postanowiła zrównać z Ziemią ludzkość po tym, gdy ta zaczęła za bardzo panoszyć się na pewnych wyspach. Brzmi jak Godzilla? No bo tak jest – nawet twórca nie ukrywa, że gracze wcielą się w “Godzillę bez marki”. Rozgrywka jest raczej prosta i skupia się przede wszystkim na rozwalaniu wszystkiego, co widzimy.

Zupełnie inaczej jest z Will Glow the Wisp, czyli ciekawym top-down shooterem w formie bullet hell. “Will Glow the Wisp to pierwsza platformówka typu bullet hell bez platform, z unikalną grafiką opartą na cząsteczkach i mechaniką ruchu” – czytamy w opisie produkcji.

Obydwie gry zgarniemy, klikając przycisk “Pobierz lub przypisz do konta”.

Źródło: Itch.io