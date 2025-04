„Bardzo pozytywnie” oceniana gra w promocji za darmo. Zgarnijcie ją tylko teraz

Niezależni twórcy oferują swój kolejny tytuł bez opłat. Teraz padło na Summer of ’58, czyli klimatyczne nawiązanie do Piątku 13-go. Gra za darmo dostępna na itch.io.

Pisaliśmy już o rozdawnictwie nietuzinkowego, klimatycznego i do tego bardzo dobrze ocenianego horroru September 7th, a teraz przyszła pora na coś innego, ale bliźniaczo podobnego. Deweloperzy odpowiedzialni za ten tytuł oferują również w ramach promocji swoją inną grę za darmo, czyli Summer of ’58. Co ciekawe, ta pozycja również zgarnęła „bardzo pozytywne” opinie na Steam.

Summer of ’58, czyli gra za darmo do zdobycia

Serwis itch.io to największa platforma zrzeszająca twórców niezależnych i fanów gier indie. Dzięki niej możecie znaleźć mnóstwo perełek, w tym gry niewydane nigdzie indziej. Choćby z tego samego faktu warto posiadać tam konto, ale jest jeszcze jeden argument – gry za darmo. Regularnie twórcy organizują wyprzedaże, w ramach których ich tytuły można zgarnąć 100% taniej. Teraz podobna obniżka spotkała kolejny horror od Emika Games. I to całkiem znany, bo niegdyś było o nim głośno za sprawą kontrowersyjnej praktyki na Steam.

Deweloperzy opisują swoją produkcję jako pierwszoosobowy symulator chodzenia osadzony w konwencji psychologicznego thrillera. Kolejny raz, jak to ma miejsce w przypadku tych twórców, pomysł na fabułę wygrywa z nieskomplikowaną, krótką i prostą rozgrywką. Wybierzemy się bowiem do opuszczonego obozu „Yunost”. Kiedyś doszło tam do tragicznych wydarzeń, a dziś jako popularny videobloger musimy zbadać, czy w tym miejscu nadal panuje niebezpieczeństwo.

Jak zdobyć tę grę? Na początku trzeba posiadać konto itch.io. Jego założenie jest bezpłatne. Później wybieramy „Pobierz lub przypisz do konta”, a następnie „Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”. Polecam się pospieszyć, bo nie wiadomo, jak długa potrwa promocja.

Źródło: itch.io