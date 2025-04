Czasowa, ograniczona promocja. Tylko teraz te dwie gry zgarniecie za darmo

Dwie ciekawe pozycje dostępne są do zgarnięcia na itch.io. Gry za darmo możecie przypisać do konta lub pobierać, ale na pewno nie trzeba płacić.

Najlepsze gry są takie, które są za darmo. Ale nie w sensie free-to-play, wszak z tym bywa różnie, lecz w kontekście ich czasowej promocji. Jeśli dany tytuł normalnie coś kosztuje, a przez ograniczony czas możemy odebrać go równe 100% taniej, to chyba lepszego zachęty nie ma, prawda? Oprócz dwóch nadal dostępnych darmówek w Epic Games Store, podobna oferta czeka na Was na itch.io.

Nowe gry za darmo w itch.io:

Te dwie gry niedawno pojawiły się w promocji, w której zaoszczędzicie pełną kwotę, bo przecież dostępne są bez jakichkolwiek opłat. Z czego nie są do siebie absolutnie podobne. Ich wspólny mianownik to właśnie czasowa oferta, a także fakt, że ich twórcy zdecydowali się je oferować w ten sposób.

Najciekawiej wygląda tu Zal vs May, niezależna pikselowa strzelanka platformowa, w której wcielamy się w elfickiego bohatera w statku kosmicznym, próbującego uratować planetę swojej rasy najechanej przez „tą złą”. Rozgrywka może nie jest wyszukana, ale mówimy o niezwykle przyjemnej retro przygodzie szczególnie dla fanów tego typu pozycji.

Inaczej wygląda The Last Passage, bo to horror o kosmitach w ich pierwotnym sensie. To znaczy, że będziemy uciekać przed szarymi ufoludkami z wyłupiastymi oczami. To wszystko w stylistyce wzorowanej na grach z PSX, w przytłaczającym klimacie opuszczonego szpitala psychiatrycznego.

Źródło: ich.io