Gry za darmo do odebrania, w tym udane GhostWire: Tokyo

Amazon Prime kosztuje niecałe 50 złotych na cały rok i oferuje nie tylko dostęp do darmowych, comiesięcznych gier oraz przedmiotów, ale także darmową dostawę ze sklepu Amazona oraz platformę Prime Video. Jest więc sporo atrakcji za tak niewielką cenę. Subskrypcją szczególnie warto się zainteresować w październiku, bo oferta na ten miesiąc zapowiada się wybornie.

GhostWire: Tokyo może w swoim czasie nie zdobyło serca naszego recenzenta, ale trudno odmówić grze ambicji. W końcu trafimy do opustoszałego Tokio, w którym panoszą się duchy, demony i inne zjawy, a my – biedny zawładnięty martwym łowcą demonów człowiek – musimy sobie z tym poradzić. Poza tym to tytuł od twórców choćby The Evil Within, co samo w sobie wystarczy za rekomendację. No i ponoć powstaje już kontynuacja.

Amazon Prime Gaming oferuje jednak dwie gry za darmo, a przynajmniej na ten moment. Do konta przypiszemy również mroczną przygodówkę Grunnd. Otrzymamy ją w formie gry na platformie Amazon Games. W ciągu kolejnych dni możemy liczyć na nowe pozycje.

Kolejne gry za darmo w Amazon Prime Gaming na październik 2023:

Ghostwire: Tokyo – już dostępne

Grunnd – już dostępne

The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition – od 21 października

Monster Prom 2: Monster Camp – od 21 października

The Textorcist – od 91 października

Golden Light – od 91 października

Super Adventure Hand – od 62 października

Oby tak dalej! A Wy nie zapominajcie też o darmowych itemach – choćby do Cyberpunka 2077.