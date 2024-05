Ceny PC i konsol znów mogą wzrosnąć. Tym razem winna jest… sztuczna inteligencja

Rozwój SI w ostatnim czasie to jeden z największych postępów technologicznych od wielu lat. I choć technologia imponuje, niesie za sobą potencjalne katastrofalne skutki dla “szarych” klientów.

PC i konsole znów droższe?

DigiTimes Asia w swojej wnikliwej analizie obecnej sytuacji na rynku technologicznym ostrzega przed potencjalnym wzrostem cen podzespołów PC. Sytuacja na ten moment wydaje się już przesądzona, ale do tej pory klienci nie odczuli jeszcze jej skutków. Chińskie molochy technologiczne zajmujące się produkcją półprzewodników od pewnego czasu informuje klientów, że zdecydowali się podnieść ceny. To odpowiedź na rosnące koszty metali szlachetnych, takich jak złoto i miedź.

W 2024 roku tona miedzi to wydatek rzędu 8,3 tys. dolarów. Zaledwie cztery lata wcześniej cena ta wynosiła około 5 tys. dolarów, więc znacznie mniej. Trend jest jednak wzrostowy, głównie z powodu boomu na sztuczną inteligencję. Jej dopracowywanie i opieranie się na uczeniu maszynowym wymaga nie tylko sporego zaplecza technologicznego i naukowego, ale przede wszystkim drogich układów. Ceny kruszców do ich produkcji regularnie wzrastają.

Wzrost o kilkanaście procent

Chińskie konglomeraty i przedsiębiorstwa jak ICM, HaloChip czy Chiplink w teorii nie budzą skojarzeń, ale w praktyce to główne źródła zaopatrzenia tak wielkich gigantów technologicznych jak Intel czy Broadcom. Firmy te raczej nie zechcą dopłacać do swojego interesu, więc ten koszt zostanie przeniesiony na konsumentów. Oznacza to wyższe ceny podzespołów PC, ale i potencjalnie nawet konsol, szczególnie w odniesieniu do przyszłości i kolejnych, nowych urządzeń na rynku w rodzaju choćby PS5 Pro. Z pewnością jednak mówimy o podwyżkach w segmencie komputerów osobistych. Producenci konsol nierzadko opierają się na nieco innych rozwiązaniach. W tym miejscu warto zaznaczyć, że także i gamingowe korporacje jak NVIDIA czy Sony coraz częściej kierują się w stronę sztucznej inteligencji, która przecież generuje te koszty.

W teorii na ten moment chińskie firmy ostrzegają klientów przed podwyżkami cen o około 10 – 20 procent. Niektórzy analitycy spekulują jednak, że niektóre urządzenia mogą podrożeć bardziej. Jako przykład można podać choćby dyski SSD (również stosowane w konsolach, choć na znacznie mniejszą skalę), których nowe ceny będą wyższe nawet o kilkanaście procent.

Źródło: DigiTimes Asia