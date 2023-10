Ostatni moment na odebranie dwóch gier za darmo. Dziś wyjątkowe pozycje

Cały czas dostępne są dwie gry za darmo w Epic Games Store . Już dziś od godziny 17:00 będziecie mogli cieszyć się The Evil Within i nie tylko.

Epic Games niedawno obiecało, że do końca 2023 roku i jeszcze dłużej rozdawać będzie gry za darmo. To ciekawe, że firma wciąż znajduje nowe pozycje, które umożliwi graczom odebranie za darmo. Oczywiście część z nich to niezależne indyki, a czasami naprawdę spore hity. Takim właśnie będzie gra z dzisiejszego zestawu.

Cały czas jednak możecie przypisać do konta dwie pozycje: pirackie battle royale Blazing Sails oraz „portalową” przygodówkę dla fanów gier logicznych Qube 2. Gry odbierzecie z tego miejsca. Nie macie jednak na to wiele czasu, bo dziś o godzinie 17:00 mija równo tydzień. Oznacza to, że wtedy oferta zmieni się na nową. I zdecydowanie wartą uwagi.

Ponownie dostaniemy dwie pozycje. Jedną z nich będzie bardzo ciekawa gra przygodowa traktująca o ważnych kwestiach, w której wcielimy się w tajnego agenta. Naszym zadaniem będzie naprawa zaburzeń czasowych. W tym celu będziemy bawić się czasem, poznając i odkrywając kolejne wątki. Mowa oczywiście o Eternal Threads.

Drugim tytułem będzie gra idealna na Halloween, czyli The Evil Within. Świetny horror od weterana gatunku, „ojca” serii Resident Evil Shinjiego Mikamiego. Zdecydowanie warto, tym bardziej że czeka na Was również druga, równie dobra, część.