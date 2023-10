Odbierajcie nowe gry za darmo. Za tydzień dwie pozycje, w tym wielki hit

W Epic Games Store dostępne do odebrania są kolejne gry za darmo. Wiemy też, co będzie za tydzień – lepiej nie przegapić nowej oferty!

Oferta w Epic Games Store zmieniła się na nową, która nikogo raczej nie powinna zaskoczyć, bo wiedzieliśmy o niej już od ubiegłego tygodnia. Pewnego rodzaju nowością jest jednak wiadomość o tym, co będzie za tydzień. A będzie „grubo”, bo mowa o jednym z najlepszych survival horrorów ostatnich lat i to od twórcy serii Resident Evil.

Gry za darmo w Epic Games Store

Skupmy się jednak na aktualnej ofercie. Za darmo do konta przypiszemy dwie pozycja. Pierwsza z nich to pirackie battle royale Blazing Sails. Jeżeli do tej pory ten gatunek Was nie wymęczył, nadal macie ochotę na zmagania po sieci i uwielbiacie pirackie klimaty – to gra w sam raz dla Was. Zdecydowanie warto też odebrać docenione Qube 2, czyli pełną zagadek i łamigłówek przygodę w stylu Portala. Tytuły odbierzecie w tym miejscu.

EGS pochwalił się również kolejną ofertą. Już od 19 października odbierzemy Eternal Threads. To jedna z ciekawszych ubiegłorocznych przygodówek, w której zajmiemy się manipulacją czasem. Wcielimy się w aż szóstkę bohaterów, każdy z własnymi wątkami i zawirowaniami, starając się zapanować nad dość skomplikowaną linią czasową. Grę ukazano z perspektywy FPP, więc może zainteresować sporą liczbę graczy.

To jednak nie koniec, bo za tydzień są dwie gry za darmo. Drugą będzie The Evil Within, którego chyba nie muszę przedstawiać. To idealna pozycja na Halloween i niezwykle udany horror od weterana, Shinjiego Mikamiego. Zdecydowanie warto ograć, a potem zainteresować się równie dobrą „dwójką”.