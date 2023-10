Czy Epic Games nadal będzie rozdawać gry za darmo? Jest wyjaśnienie firmy

Gry za darmo w każdy czwartek na Epic Games Store to już zasadniczo tradycja. Firma zrezygnuje z programu czy będzie go kontynuować?

Gry za darmo są już tradycją Epic Games Store. Co tydzień, w każdy czwartek po godzinie 17:00 tysiące graczy dosłownie rzucają się na platformę, aby odebrać kolejną pozycję zupełnie za darmo. W trakcie programu można było zyskać mnóstwo świetnych gier indie, jak i największych hitów z GTA V na czele. Rozdawnictwo trwa jednak bardzo długo. Czy Epic zamierza kiedyś z tym skończyć?

Okazuje się, że na pewno nie teraz. Jak zapewnił Kyle Billings z Epic Games (za Insider-Gaming) ze względu na sukces programu darmowych gier w celu łatwego przyciągania nowych użytkowników, będzie on kontynuowany „do 2023 roku i później”. Co to dokładnie oznacza? Tyle, że przynajmniej na razie absolutnie nie musimy martwić się o to, że darmowych gier z Epica zabraknie.

Co jednak przyniesie przyszłość? Wielu myślało, że darmówki Epica będą trwały znacznie krócej, a nie wiele lat, od 2019 roku. Sam przypuszczałem, że ten sprytny sposób pozyskania użytkowników potrwa na samym początku istnienia platformy. Skoro więc Epic zaskakuje wszystkich, ciężko przewidzieć, kiedy może on dobiec końca.

Wiadomość ta na pewno jest dobra dla każdego gracza, który chce grać, ale nie zamierza wydawać na to hobby zbyt wiele pieniędzy. Aktualnie możecie odebrać dwie gry za darmo w Epicu, a w czwartek będzie nowa oferta.