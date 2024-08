Odbierajcie The Callisto Protocol za darmo. Za tydzień aż trzy legendarne produkcje

Epic Games Store nadal rozdaje gry za darmo i nadal potrafi pozytywnie zaskoczyć. Teraz do konta przypiszemy The Callisto Protocol, czyli AAAA, które… nie wyszło?

Wstęp może nie brzmi zachęcająco, ale osobiście nie mogę się z tym bardziej nie zgodzić – The Callisto Protocol może nie okazało się przełomem na miarę Dead Space, ale to naprawdę dobrze skonstruowana, ciekawie opowiedziana i przede wszystkim wciągająca opowieść grozy w komosie.

Gry za darmo, ale nie tylko The Callisto Protocol

Gdy Glen Schofield przeszedł to studia Striking Distance, wiadomo było, że dzięki pomocy ze strony Kraftona powróci do gatunku horroru i tego, co wyszło w jego karierze najlepiej – marki Dead Space. Tyle że sam nie dysponował prawami do tego uniwersum, więc postanowił zacząć od nowa. Kolejnym przełomem w jego karierze miało być The Callisto Protocol, czyli gra zapowiadana jako prawdziwy “horror AAAA” mający przesunąć granice gatunku.

Tak się jednak nie stało, bo może prócz warstwy audiowizualnej, nie ma tu nic rewolucyjnego. Jest za to i tak dobrze nakreślona przygoda, zdecydowanie niezasługująca na hejt, jakim została otoczona. Sam bawiłem się wspaniale i choć przygoda ma swoje wady, ma też wiele fantastycznych momentów. Dlatego też możliwość odebrania jej jako gry za darmo na Epic Games Store to oferta, której nie da się odmówić!

Tak, dobrze widzicie – prócz TCP zgarniemy jeszcze Gigantic, czyli dynamiczną grę akcji w gatunku MOBA. Jeśli nadal nie czujecie się zachwyceni, to może poczekajcie tydzień? Już w kolejny czwartek gracze zgarną bez opłat trylogię Fallout w postaci trzech klasycznych gier (zamiast “trójki” jest jednak Tactics). Do tego “wycieknięty” wcześniej Wild Card Football.

Źródło: Epic Games Store