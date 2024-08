The Callisto Protocol to nowa gra za darmo dostępna już od dzisiaj, ale przedwcześnie wiemy, co zgarniemy jako następne. Mowa o Wild Card Football.

Jeśli chcemy rozeznać się w planach Epic Games Store, to nie ma lepszego źródła niż zaufany billbil-kun. Internauta znów uchylił rąbka tajemnicy, tam razem na temat kolejnej darmówki na platformie!

Nowa gra za darmo wyciekła przedwcześnie

Od tygodnia wiemy bowiem, że jako następne zgarniemy The Callisto Protocol – rzekomy “horror AAAA”, który w zamiarach miał zmienić gatunek. Nowe dzieło twórcy Dead Space jednak nie wyszło, a przynajmniej w ujęciu wielu graczy i dziennikarzy. Sam muszę przyznać, że bawiłem się naprawdę nieźle i po części nie rozumiem aż takiej krytyki. Mimo wszystko to nadal nie do końca tytuł, jaki był nam obiecany. Jednak w kategorii “gra za darmo”, wydaje się więcej niż odpowiednią ofertą.

Teraz jednak na łamach Dealabs pojawił się nowy wpis od billbil-kuna. Insider twierdzi, że już od 29 sierpnia 2024 roku każdy posiadacz konta w serwisie będzie mógł odebrać Wild Card Football. Zapewne dziś, po godzinie 17:00 dostaniemy potwierdzenie tych rewelacji. Wtedy bowiem oferta zmieni się na nową i gracze oficjalnie dowiedzą się, co dostaną za tydzień.

Wild Card Football to zwariowana gra pseudo-sportowa, która łączy ze sobą zręcznościową akcję, sportowe zapędy i możliwość toczenia potyczek w meczach online. Brzmi trochę jak Blood Bowl i coś w tym jest, choć mowa o zdecydowanie mniej “agresywnej” produkcji. Tu również będziemy brać udział w footballowych meczach, z dodatkowymi umiejętnościami i systemem zmieniających mecz w czasie rzeczywistym “dzikich kart”.

Przypominam też, że nadal możemy odebrać za darmo Death’s Gambit: Afterlife – bardzo udaną platformową grę akcji 2D. Nie jest to, co prawda, skala The Callisto Protocol, ale chętni na dzieło Striking Distance Studio zgarną je dziś, po godzinie 17:00.

