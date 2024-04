Polskie Ghostrunner jest już dostępne do odbierania za darmo w Epic Games Store. Za tydzień zgarniemy aż dwie gry za darmo, lecz mowa o indykach.

Epic Games nie przestaje oferować nowych darmówek. Zgodnie z poprzednimi zapowiedziami, gracze mogą już przypisywać do konta za darmo polski cyberpunkowy hicior.

Ghostrunner i inne gry za darmo w Epic Games Store

Zaskoczenia nie ma, bo o ofercie na ten tydzień wiemy już od jakiegoś czasu. Teraz oficjalnie wszyscy posiadacze konta na Epic Games mogą udać się pod stronę gry w sklepie i po prostu przypisać ją do konta. Nie trzeba za nic płacić, ani nic. Wystarczy jedynie konto i poświęcenie tej minuty na sfinalizowanie “transakcji”.

Jednocześnie poznaliśmy nowe gry za darmo, które odbierzemy już za tydzień. Oznacza to tym samym, że Ghostrunner jest dostępne od teraz do 18 kwietnia 2024 roku. Wtedy oferta zmieni się na nową, Jaką?

Otóż Epic ogłosił, iż gracze będą mogli odebrać dwa indyki. Jest to klimatyczna, nastawiona na narrację przygodówka The Big Con oraz imprezowa gra w stylu mafii, Town of Salem 2. Tytuł ten wspiera tryb multiplayer online, także wydaje się dobrym pomysłem dla wszystkich fanów sieciowych zmagań.