Wyciekły nowe gry za darmo w Epic Games Store. Spieszcie się odbierać aktualny prezent

Pamiętajcie o tym, aby przypisać do konta polskiego hiciora, czyli dynamicznego FPS-a połączonego z futurystycznym parkourem – Ghostrunner. To jedna z najciekawszych indyczych gier ostatnich lat, a także tytuł, który z pewnością spodoba się fanom szybkiej, wymagającej, ale sprawiającej tony dzikiej satysfakcji rozgrywki.

Nowe gry za darmo wyciekają!

Jednocześnie poznaliśmy również ofertę na samą końcówkę kwietnia. Przecieki mamy od wiarygodnego insidera, który niemal nigdy się w tych kwestiach nie myli. Billbil-kun na Twitterze ujawnił kolejną ofertę darmówek Epica. Szału może nie ma, ale fani gier niezależnych mogą poczuć się usatysfakcjonowani.

LISA: The Painful – Definitive Edition

Industria

Pierwszy tytuł to “Nędzna, przezabawna gra RPG rodem z najdzikszych koszmarów. Podejmij nieustanną podróż przez postapokaliptyczne pustkowia Olathe. Pod jego uroczym wyglądem kryje się świat pełen obrzydzenia i moralnego spustoszenia, w którym dowiesz się, jaką jesteś osobą, będąc zmuszonym do dokonywania wyborów, które trwale wpływają na rozgrywkę”. Brzmi intrygująco, a za produkcję odpowiadają twórcy m.in. Doki Doki Literature Club Plus! i Long Gone Days.

Z kolei Industria jest klimatycznym, ale króciutkim FPS-em utrzymanym w klimatach alternatywnej rzeczywistości, w trakcie rewolucji przemysłowej pod koniec Zimnej Wojny. Dość powiedzieć, że pod paroma względami przypomina cenione Atomic Heart, a niebawem na rynek trafić ma druga część! Oznacza to, że możliwość przejścia “jedynki” za darmo wydaje się bardzo atrakcyjną opcją.

Powyższa oferta będzie dostępna od 25 kwietnia do 2 maja. W międzyczasie Epic już teraz ujawnił, że od dziś, od godziny 17:00 zdobędziemy The Big Con oraz Town of Salem 2.

