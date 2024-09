Gry za darmo, których nie można przegapić. Odbierajcie już teraz

Epic nie przestaje kusić graczy. Ostatnio mogliśmy odebrać naprawdę solidny zestaw gier, bo łącznie dostaliśmy aż… cztery pozycje! I to do tego nie byle jakie, bo gracze mogli zgarnąć trylogię absolutnie kultowych, ale nieco starszych tytułów z serii Fallout oraz bardzo dziwne podejście do sportowej, multiplayerowej gry akcji. Fani nieco innej rozrywki mogą za to skusić się na aktualną ofertę, bo mówimy o dwóch, popularnych tytułach.

Nowe gry za darmo z Epic Games Store były jednak żadną tajemnicą, bo wiedzieliśmy o nich już od przeszło tygodnia. Dlatego też wszyscy mogli przygotować się na odbiór polskiego FPS-a Sniper: Ghost Warrior – Contracts oraz symulatora menadżera piłkarskiego – Football Manager 2024. Obydwie produkcje dostępne są pod linkami poniżej.

Nowe gry za darmo z Epic Games Store:

Aby przypisać gry do konta, wystarczy zalogować się na swoje konto Epic Games i kliknąć “Zdobądź”. Wtedy zachowacie gry na zawsze i nie będziecie musieli stresować się, że o tym zapomnicie. W razie czego czasu macie całkiem sporo – gry dostępne są do 12 września, do godziny 17:00. Wtedy oferta zmieni się na nową, czyli na jaką?

Już teraz wiemy, że Epic przygotował zupełnie inną ofertę. Gracze za tydzień zgarną Rugrats: Adventures in Gameland, czyli bardzo kolorową i specyficzną platformówkę akcji z możliwością gry w kooperacji oraz Super Crazy Rhytm Castle. To drugie to z kolei przygodowa rytmiczna gra akcji powstała z myślą o imprezowej rozgrywce.

Źródło: Epic Games Store