Dwie gry za darmo już teraz dla każdego. Odbierajcie prezenty

Nowiutkie gry za darmo od Epic Games Store tym razem raczej nie trafią w gusta każdego gracza (ale czy kiedykolwiek cokolwiek trafiło?). Nie zmienia to faktu, że i tak warto je pobrać.

Nowe gry za darmo od Epica

Zacznijmy może od początku, czyli od tego, że w ubiegłym tygodniu dostaliśmy nie lada prezenty. Wtedy każdy posiadacz konta w serwisie mógł odebrać polskie Sniper: Ghost Warrior – Contracts oraz udane Football Manager 2024. Wiedzieliśmy już, jaka będzie następna oferta. Dlatego nowiutkie gry za darmo w EGS raczej nikogo nie zaskakują. Czy chociaż warte są odebrania?

Przemawiająca przeze mnie cebula sugeruje, że wszystko, co za darmo, jest warte odebrania. Rugrats: Adventures in Gameland to akurat bardzo ciekawie zapowiadająca się platformówka, nawet dla mnie – a ja wcale nie przepadam za tym gatunkiem. Paczka dzieciaków udaje, że występuje w grze wideo własnego autorstwa, a my musimy pomóc im ją przejść. Pomysł jest, a fani wykorzystywania zręczności mogą liczyć na kilka godzin solidnej zabawy.

Z kolei z jakiegoś powodu pisane wielką literą SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE to nowa gra rytmiczna, stworzona głównie do rozgrywki imprezowej. Możemy zagrać z kilkoma znajomymi lub solo, a rozgrywka skupia się na śrubowaniu wyniku w rytmicznej grze zręcznościowej.

Tym samym dowiedzieliśmy się również, że oferta za tydzień zapowiada się zaskakująco solidnie. Dostaniemy TOEM: A Photo Adventure oraz The Last Stand: Aftermath – szczególnie to drugie budzi spore nadzieje. Mówimy bowiem o udanym roguelike’u dla pojedynczego gracza osadzonym w czasach epidemii zombie.

Źródło: Epic Games Store