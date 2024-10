Nowiutkie gry za darmo od Epica. Przypisujcie je do konta już teraz

Od wczoraj dostępne są dwie nowe gry za darmo z Epic Games Store. Warto je odebrać, chociażby dlatego, że… są za darmo, no a jak!

Nawet ja nie znam żadnego z obydwu oferowanych aktualnie tytułów w formie prezentu od Epic Games Store. Nie znaczy to jednak, że nie warto sprawdzić, cóż to w zasadzie za produkcje.

Gry za darmo od Epica, czyli Empyrion i Outliver

Nowa oferta Epic Games Store dotyczy tym razem dwóch pozycji, czyli Empyrion – Galactic Survival oraz Outliver: Tribulation. Też pierwsze słyszycie? Jeśli nie, to gratuluję, a jeśli tak, to razem zagłębmy się w to, o czym w ogóle mówimy. W przypadku pierwszego tytułu chodzi o kolejnego reprezentanta gatunku survivali science-fiction w otwartym świecie. Rozgrywka skupia się na przetrwaniu w tajemniczym układzie planetarnym, poznaniu jego sekretów, budowaniu, craftingu, eksploracji, także tej kosmicznej. Dla fanów jak znalazł!

Jeśli również czujecie się wymęczeni wszelkimi survivalami i nie za bardzo macie ochotę na badanie kolejnych zakątków kosmosu, może warto zwrócić uwagę na Outliver: Tribulation? Jest to, na pierwszy rzut oka, dość mało imponująca strzelanka, lecz osadzona w ciekawym świecie. Z drugiej strony gra otrzymuje pozytywne opinie od graczy na Steam, więc może warto zwrócić na nią uwagę?

Outliver: Tribulation to tytuł, w którym trafimy w sam środek afrykańskich legend, mitów i podań, w którym będziemy walczyć z zastępami kolejnych wrogów. Twórcy obiecują, że jest to połączenie soulslike’a oraz survival horroru.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że już w przyszłym tygodniu za darmo przypiszemy do kont Invincible Presents: Atom Eve oraz Kardboard Kings.

