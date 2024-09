Odbierajcie te gry za darmo, bo to ostatni dzwonek. Co nowego zgarniemy dzisiaj?

Klasycznie już przypominamy o rozdawnictwie Epica, o którym najpewniej sam bym zapomniał, gdyby nie właśnie to przypomnienie. No dobra, to idźcie odebrać prezenty, ale najpierw przyjrzymy się ofercie od dzisiaj.

Gry za darmo na Epic Games Store, które warto odebrać

Obecnie mamy do zgarnięcie dwa tytuły za darmo, ale czasu nie pozostało wiele. Aby móc w ogóle je ograć, należy przypisać je do swojego konta Epic Games Store do godziny 17:00 dnia dzisiejszego. Wtedy bez opłat zyskacie dość zwariowaną grę platformową oraz idealną imprezową propozycję w formie nieco dziwnej, lecz pomysłowej gry rytmicznej.

Jak więc widzicie – nie ma tu nic wielkiego kalibru, jakiegoś znanego hitu czy po prostu cenionego indyka. Jeśli więc ta oferta aż tak do Was nie przemawia, być może docenicie bardziej to, co Epic szykuje na dziś. A dziś znów zgarniemy dwie gry za darmo!

Pierwszą z nich będzie The Last Stand: Aftermath, czyli całkiem dobrze przyjęty rogue-lite przeznaczony wyłącznie dla pojedynczego gracza, mieszający ze sobą survival, elementy zarządzania oraz grę akcji. Wcielamy się w zainfekowanego ocalałego po apokalipsie zombie i próbujemy po prostu przetrwać. Pomysł może i oklepany, ale w zasadzie wiecznie żywy.

Kolejną darmówką będzie TOEM, czyli niezwykle urokliwa gra przygodowa utrzymana w bardzo oszczędnej stylistyce. Trafiamy na tajemniczą wyspę zamieszkaną przez jeszcze bardziej tajemnicze stworzenia. Wraz z towarzyszącym nam aparatem fotograficznym, wybierzemy się w nie lada przygodę.

