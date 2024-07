Dwie udane gry do odebrania za darmo. Oferta, której lepiej nie przegapić

Nowe gry za darmo są już dostępne w Epic Games Store i nie ma co – to naprawdę dobra oferta. Oto jak odebrać darmowe prezenty od Epica.

Pan Epic nie przestaje rozdawać cotygodniowych prezentów dla graczy. Ostatnio mogliśmy przypisać do konta zdecydowanie mało popularną, acz całkiem solidną produkcję niezależną w postaci Floppy Knights. Jak zresztą pisaliśmy wcześniej, oferta zmieniła się na nową.

Świeżutkie gry za darmo w Epic Games Store

I jest znacznie lepiej, a przynajmniej dla tych, którzy nie przepadają za mniejszymi grami indie. Tym razem otrzymujemy aż dwie pozycje, z czego jedna wydaje się świetną nostalgiczną podróżą dla fanów retro, a druga przemówi do entuzjastów horrorów. Za darmo odebrać możemy więc Arcade Paradise oraz Maid of Sker.

Jak odebrać nowe gry za darmo? To dość proste – wystarczy posiadać konto w serwisie Epic Games Store, udać się pod powyższe linki i kliknąć “zdobądź”. Wtedy na zawsze zachowamy dostęp do tych gier. Polecam jednak zrobić to szybko, bo choć oferta obowiązuje przez kolejny tydzień, lepiej o niej nie zapomnieć. Gry można odbierać do następnego czwartku, do godziny 17:00.

Arcade Paradise to przygodówkowa gra opowiadająca historię głównej bohaterki, która po odziedziczeniu rodzinnej pralni postanawia zmienić ją w salon arcade. Z kolei Maid of Sker wzorowano na walijskim folklorze, więc możemy spodziewać się przerażającego doświadczenia dla tych, którzy lubią się bać.

Źródło: Epic Games Store