Ostatni moment na odebranie gry za darmo. Dziś aż dwie, niezwykle udane pozycje

Jednocześnie przypominam i ogłaszam, że już dziś po godzinie 17:00 oferta Epica zmieni się na nową, tym razem z dwiema grami za darmo. Nie musicie nic płacić, aby móc w nie grać, o ile tylko zdążycie z ich odebraniem. Na to jednak będziecie mieć aż tydzień, więc raczej każdy powinien się wyrobić.

Gry za darmo w Epic Games Store – co nowego?

Epic Games Store nie próżnuje i nadal oferuje kolejne pozycje zupełnie bez żadnych opłat. Przy czym nie ma żadnych niespodzianek, bo wiemy z góry, co nowego nas czeka. A dzisiejsza oferta zapowiada się naprawdę zacnie, szczególnie z uwagi na jeden tytuł. Dostępne bez opłat będzie bowiem Maid of Sker, czyli niezwykle klimatyczny survival horror utrzymany w gotyckich klimatach oparty na brytyjskim folklorze.

To jednak nie wszystko, bo przecież zdobędziemy również bez opłat Arcade Paradise. Jeśli po nazwie wnioskujecie, że to coś dla Was, to zapewne macie rację. Arcade Paradise jest przygodówkowym symulatorem pałającym bezdenną miłością do lat 90. Wcielimy się w bohaterkę, która odziedzicza rodzinną pralnię, mając dość specyficzny pomysł na biznes. Zdecydowanie wygląda klimatycznie, a to już połowa roboty.

Żeby jednak nie być gołosłownym, muszę Wam również przypomnieć o nadal obowiązującej ofercie. Do godziny 17:00 możecie za darmo odebrać Floppy Knights.

“Taktyka łączy się z mechaniką gier karcianych, gdy Phoebe i Carlton, genialna młoda wynalazczyni i jej przyjaciel-robot, ścierają się w turowych bitwach. Wybierz swoich rycerzy, udoskonal swoją talię i realizuj swoją strategię, aby odnieść zwycięstwo” – czytamy w opisie produkcji.

