Gra warta 250 zł dostępna za darmo. Nowe prezenty od Epic Games Store niebawem

Jeśli lubicie gry za darmo i to takie z najwyższej półki – bo mowa o tytułach AAA – następna oferta Epic Games Store z pewnością do Was trafi. O ile, rzecz jasna, nie odbieraliście gry już wcześniej. GhostWire: Tokyo powraca w ramach Halloweenowego rozdawnictwa także i w tym roku. I choć można na tej ofercie sporo zaoszczędzić, wielu graczy zapewne odebrało tę pozycję już wcześniej.

Gry za darmo od Epica, czyli nie tylko tytuł AAA

Zanim jednak doczekamy się kolejnego zestawu darmowych prezentów od Epic Games Store, już teraz czeka na Was prezent. Od wczoraj odbierać możecie akurat tylko jeden tytuł. Ale za to jaki! Moving Out może nie ma w sobie sznytu właściwego dla gier z najwyższej półki, lecz to niezwykle wciągająca i solidna przygoda w kooperacji. Wraz ze znajomymi wcielimy się w pracowników firmy przeprowadzkowej… w krzywym zwierciadle.

Za tydzień, czyli już od 31 października 2024 roku, gracze będą mogli zgarnąć za darmo wspomniane GhostWire: Tokyo. Tytuł ten normalnie kosztuje 249 złotych, więc oszczędność jest naprawdę spora. Szczególnie że to idealna gra na Halloween. Nie jest to pełnowartościowy horror, a raczej podszyta grozą gra akcji skupiona wokół japońskich wierzeń i mitów. Jeśli jednak już ją posiadacie, być może ucieszy Was bardzo udana gra typu prop hunt, Witch It.

Źródło: Epic Games Store