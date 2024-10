Ostatni moment na zdobycie gier za darmo od Epica. Dziś świetna przygoda w co-opie

Dwie gry za darmo, w tym jedna na podstawie popularnego serialu Amazon Prime Video, a druga przedstawiająca dość ciekawe podejście do handlu, cały czas czekają na Was na platformie Epic Games Store. Tytuły te zgarniecie bez opłat, bez problemu i to bardzo szybko. Warto, jeśli ich jeszcze nie przypisaliście do konta. Klasycznie powracamy z przypominajką, co takiego czeka na Was jeszcze dziś, do godziny 17:00.

Gry za darmo na Epic Games Store:

Pierwszy tytuł to swego rodzaju visual novel z kilkoma fajnymi mechanikami na podstawie popularnego serialu Niezwyciężony, produkowanego przez platformę Prime Video. Zdecydowanie nie jest to gra w skali AAA, a projekt skrajnie indie, ale to nic złego. Oferuje wciągającą na kilka godzin historię, szczególnie dla tych, którzy serialową wersję mają już za sobą. Z kolei Kardboard Kings to całkiem ciekawe podejście do gatunku prowadzenia własnego biznesu, w którym sprzedajemy… karty.

Warto odebrać te gry, bo już dziś po godzinie 17:00 oferta zmieni się na nową. Co zgarniemy tym razem? Wygląda na to, że Epic planuje rozdawać tylko jeden tytuł – Moving Out. Jest to zaskakująco solidna, zwariowana gra w kooperacji, która pozwala wraz ze znajomymi ogarniać przeprowadzki. Normalnie wyjątkowo stresująco wydarzenie przedstawiono tutaj w krzywym zwierciadle, więc nie musicie się martwić, że przypomnicie sobie własny koszmar zmiany miejsca zamieszkania.

