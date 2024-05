Dwie świetne gry za darmo już dostępne. Pobierajcie i cieszcie się rozgrywką

Epic to potrafi zaskoczyć, ale… tym razem akurat to nie. Już wcześniej wiedzieliśmy, że po wielkim i udanym prezencie w postaci Dragon Age: Inkwizycja, doczekamy się Farming Simulator 22. Ale to nie wszystko!

Nowe gry za darmo dla wszystkich!

Symulator farmy to tak naprawdę współcześnie seria legendarna, której po części zawdzięczamy cały ten boom na wszelkie symulatory i realistyczne (teoretycznie) podejście do reprezentowania rozgrywki. Co roku w kolejne części zanurzają się bez granic tysiące graczy, więc coś w tym musi być. Sam przyznam bez bicia, że po prostu nie miewałem aż tyle czasu, aby kompleksowo wsiąknąć w farmerski świata, ale może w końcu powinienem to zmienić?

Tylko że Farming Simulator 22 to niejedyna gra, którą obecnie na Epic Games Store możemy odebrać bez dodatkowych opłat. Jest też dość zaskakujący prezeny od wydawcy Slitherine, czyli Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War. Co ciekawe, gra nie zawiera się w oficjalnym rozdawnictwie Epica, ale i tak każdy posiadacz tam konta (lub na Steam) może odebrać ją bez dodatkowych kosztów. Ot, taka niespodzianka.

Grę GIANT Software odbierzecie bez potrzeby płacenia do czwartku 30 maja, do godziny 17:00. Na ten moment nie wiemy, jaki następny prezent szykuje dla nas Epic. Z kolei tytuł w uniwersum WH40K również dostępny jest do 30 maja – do godziny 18:00.

Źródło: Epic Games Store