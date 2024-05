Odbierajcie hiciora RPG za darmo, bo kończy się czas. Chyba wiemy, co będzie następne

Nowa gra za darmo będzie dostępne już dziś po godzinie 17:00 na Epic Games Store. Cały czas możecie odbierać świetne Dragon Age, ale my już chyba wiemy, co jest następne.

Epic miał oferować aż cztery hitowe gry pod rząd i niejawną obietnicę faktycznie chce spełnić. Nie spodziewajcie się dziś wielkiej pozycji AAA, lecz coś, czemu wcale największe premiery nie ustępują.

Gra za darmo w Epic Games Store – co nowego?

Przede wszystkim piszę jednak ten tekst, aby przypomnieć Wam, że do dzisiaj, czyli do 23 maja 2024 roku, do godziny 17:00, możecie odbierać zupełnie bez opłat Dragon Age: Inkwizycja. To najnowsza (wydana do tej pory, bo przecież przed nami nadal premiera Dreadwolf) odsłona tej kultowej w zasadzie serii RPG od BioWare. Jeśli lubujecie się w dorosłej, wielowątkowej fabule, stylistyce mocnego fantasy i taktycznych potyczkach, z pewnością nie możecie przegapić tej historii.

W ten sposób przynajmniej sam nie zapomnę, aby przypisać ten produkt do konta. Oczywiście, jak zwykle zresztą, nie zrobiłem tego przed tygodniem, więc klasycznie zrobię to na ostatnią chwilę, co też polecam zrobić Wam. Dla tych, którzy jednak odebrali prezent od Epica, mam inną wiadomość. Najwyraźniej wiemy, co będzie następne.

Zgodnie z przeciekami niemal nieomylnego billbil-kuna, już dziś po godzinie 17:00 nowa gra za darmo na Epic Games Store zmieni się na Farming Simulator 22! Są to przecieki, ale od bardzo zaufanego źródła, więc zgaduję, że się sprawdzą. Narzekać nie można, bo to przecież szalenie popularna seria.

