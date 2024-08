Gry za darmo do odebrania. Zestaw czystego dobra | Newsy - PlanetaGracza

Kolejne prezenty już są dostępne, lecz nie liczcie na jakiekolwiek zaskoczenie. O wszystkim wiedzieliśmy już wcześniej, choć nie oznacza to, że nowa oferta jest słaba. Co to, to nie!

Epic Games Store i nowe gry za darmo

Ostatnio nie było może szałowo, ale teraz jest zdecydowanie lepiej. Głównie dlatego, że do odebrania są aż dwie gry z ekskluzywnym dodatkiem do Apex Legends. Gracze popularnej sieciowej strzelanki powinni skusić się na ofertę Epica. W zamian otrzymają dostęp do nowej postaci wraz ze specjalną skórką. No dobra, ale to przecież detal, prawda? Tak naprawdę liczą się gry za darmo.

Tych na szczęście też nie brakuje. Tym razem otrzymaliśmy wydane przez Konami CYGNI – All Guns Blazing oraz DNF Duel. Obydwie gry możecie już teraz odbierać i przypisać do swoich kont w Epic Games Store. Wystarczy tylko udać się pod podane poniżej linki i bezpłatnie skorzystać z limitowanej czasowo oferty. Czasu trochę jest, bo rozdawnictwo trwa do 15 sierpnia 2024 roku, do godziny 17:00.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, co takiego dostaniemy za tydzień. Znów mówimy o niezależnej produkcji, do tego tym razem jednej. Gracze zdobędą Death’s Gambit: Afterlife, czyli mrocznego action-RPG dla fanów gatunku i entuzjastów stylistyki 2D. To akurat naprawdę dobra gra, więc nie dziwi, że jest jedynym prezentem Epica na kolejny tydzień.

Aby jednak nie było tak smutno, platforma przygotowała dla graczy także inną atrakcję – kolejną darmową paczkę przedmiotów. Jeśli gracie w World of Warships, na pewno ucieszy Was darmowy pakiet startowy Albany. Generalnie jest w nim całkiem sporo rzeczy, w tym amerykański krążownik premium II poziomu Albany i miejsce w porcie oraz 1 500 000 kredytów.

Źródło: Epic Games Store