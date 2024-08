Ostatni moment na zdobycie gry za darmo i dodatku. Dziś aż trzy prezenty

Dzisiejszą, nową ofertę można nazwać mocną, bo za darmo zyskamy sporo. Nie ma mowy o wielkich hitach AAA czy nawet starszych klasykach, ale nie znaczy to, że nie będzie w co grać.

Epic Games Store nadal rozdaje gry za darmo, ale jakie?

Zaskoczenia nie ma, bo EGS nie przestaje cieszyć swoich klientów darmowymi prezentami. Rozdawnictwo trwa w zasadzie nieprzerwanie, a gracze mogą co tydzień odebrać kolejne gry za darmo. No dobra – czasami jest to gra, czasami gry w liczbie mnogiej, a czasami coś mniejszego, jak choćby dodatki. Teraz jednak należy się szykować na dość mocną ofertę, bo prezentów jest dużo. Nadal jednak warto odebrać ostatnie “gratisy”.

Lumbearjack to całkiem urocza i klimatyczna niezależna produkcja traktująca o tytułowym niedźwiedziu-drwalu. W całej swej istocie mówimy o łamigłówkowej grze przygodowej, w której skupimy się na uratowaniu lasu przed działalnością człowieka. Z kolei darmowy przedmiot to atrakcja dla graczy RAWMEN – darmowej produkcji ekskluzywnej dla Epica, o której pisaliśmy już wcześniej.

Czasu na odebranie tych rzeczy nie jest wiele, bo zdobędziemy je do godziny 17:00 dnia dzisiejszego. Wtedy oferta zmieni się na nową – naprawdę dobrą. Co zatem zgarniemy?

Wydaje się, że największą atrakcją dziś będzie popularna bijatyka DNF Duel oferująca dynamiczne potyczki różnorodnych wojowników. Jest też coś dla fanów nieco arcade’owego strzelania w postaci CYGNI – All Guns Blazing. Do tego zestaw zamyka nie gra, ale dodatek, lecz jaki! Mowa o pakiecie z możliwością odblokowania bohaterki i specjalnego skina do Apex Legends.

