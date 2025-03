Wszystkie cztery części serii dostępne za darmo. 100% taniej przez ograniczony czas

Nie słyszeliście o tej serii? Nic dziwnego, bo to jedna z prawdziwych „ukrytych perełek” w cyfrowej bibliotece itch.io. Na niezależnym portalu z grami indie znajdziemy wiele wspaniałych tytułów i kilka wyjątkowych darmówek, ale The Door rozkochało w sobie bardzo wiele osób. Deweloper odpowiedzialny za pierwszą odsłonę nie przypuszczał, że tytuł reklamowany jako „najtrudniejsza gra w historii” stanie się tak popularny. Szybko więc stworzył kolejne odsłony. A teraz wszystkie cztery gry dostępne są za darmo.

Gry za darmo na itch.io – seria The Door

Najtrudniejsza gra ever? Jedni polecą klasyką i stwierdzą, że Super Meat Boy, inni zaczną wymieniać różne gry soulslike, a inni być może przypomną sobie o serii The Door. Stworzona przez solo dewelopera marka okazała się prawdziwym hitem na itch.io. W ramach podziękowania za wsparcie projektów twórcy, zobowiązał się on rozdać wszystkie wydane do tej pory odsłony bez opłat. Wystarczy tylko posiadać konto w serwisie i tyle wystarczy, aby zgarnąć każdą z tych gier.

Aby przypisać produkty do konta, należy wejść na stronę każdej z gier osobno. Potem klikamy „Pobierz lub przypisz do konta”, a następnie „Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”. Na końcu finiszujemy to przyciskiem „Claim” i tyle. Już można pobierać i grać!

Każda z gier reprezentuje inne podejście do tytułów platformowych / logicznych. W pierwszej skupiamy się przede wszystkim na skakaniu po lewitujących kafelkach. W drugiej musimy uciec z tajemniczej dziury, a w trzeciej dorzucono jeszcze labirynt. Finalnie czwarta część reprezentuje największą skalę, bo pojawia się mnóstwo wyzwań oraz zagadek.

Całą kolekcję The Door zdobędziecie za darmo przez ograniczony czas. Aby je odebrać, macie 3 dni.

Źródło: itch.io