Takie okazje nie zdarzają się często, a na pewno nie w takiej ilości. Oto tanie gry na PC, gdzie za każdą płacimy tylko 4 zł z groszami, zatem jak za pączka. Wybór ogromny – od współczesnych tytułów AAA, przez niezależne mniejsze produkcje do kultowych i niezapomnianych klasyków. Zapraszamy na 105 promocji!

Codziennie podrzucamy Wam nie tylko najlepsze gry za darmo, ale również przebieramy w promocjach, by znaleźć najciekawsze okazje. Dzisiaj prezentujemy gigantyczne zestawienie tanich gier na PC, wśród których znajdziecie zarówno znane i duże tytuły AAA, jak i nieznane ukryte niezależne perełki. Co powiecie choćby na Fort Solis lub Outlast 2 w cenie 4,20 zł? Bajka! A takich okazji jest zdecydowanie więcej. Za kilka złotówek zgarniemy również gry z serii LEGO, świetne wyścigi w postaci Automobilista, Hitman: Absolution czy kapitalnego FPS-a Sprawl.

Wśród promocji nie zabrakło również dawnych sławnych tytułów, które starsi gracze pamiętają do dzisiaj, a młodsi mogą tanio nadrobić zaległości. Tytuły pokroju Flashback, Giana Sisters, Broken Sword, Syberia czy Postal tworzyły gaming, więc to kawał historii niemal jak za darmo.

To tylko kilka przykładów „z brzegu”, ponieważ promocji jest mrowie, a jak wspomnieliśmy, każdy tytuł kosztuje 4,20 zł. Oczywiście ceny mogą się lekko zmienić na plus lub na minus, lecz to normalne, a my podajemy kwoty aktualne w chwili publikacji zestawienia promocji. Tanie gry na PC kupimy w formie kluczy w sklepie Instant Gaming. Sprawdzaliśmy go dziesiątki, a może i setki razy, więc możecie spokojnie robić zakupy, płacić przez BLIK, aktywować klucze na Steam lub EA i dobrze się bawić.

Tanie gry na PC. 105 tytułów w świetnej promocji (część 1)

Macie już coś na oku? A to dopiero pierwsza część tanich gier na PC, więc przed Wami jeszcze dużo więcej promocji. My polecamy trzy bardzo dobre duże tytuły, które w takiej cenie po prostu trzeba brać bez zastanowienia.

Sprawl

Jeśli lubicie dynamiczne gry FPS, a nie słyszeliście o Sprawl, pora koniecznie to nadrobić. To hardcore’owa jazda bez trzymanki w niekończącej się cyberpunkowej metropolii. Wcielamy się superżołnierkę sił specjalnych, która uwikłała się w konflikt z siłami rządowymi próbującymi ją zabić. Musimy zatem wydostać się poza mury miasta, w rozgrywce przypominającej kultową serię Quake.

Fort Solis

A teraz coś dla osób, które lubią thrillery science fiction w formie przygodowej gry akcji TPP. Fort Solis rozpoczyna się od odebrania tajemniczego wezwania z bazy górniczej na Marsie. Jako inżynier Jack Leary będziemy musieli odszukać zaginioną załogę, odkrywając przy tym mroczne tajemnice tego miejsca.

Outlast 2

Outlast 2 potrafi przestraszyć, dlatego trzeba mieć mocne nerwy, albo darować sobie granie w słuchawkach w ciemnym pokoju. Udajemy się do miasta na odludziu daleko od cywilizacji, gdzie czeka nas prawdziwy koszmar. Podczas próby rozwikłania zagadki tajemniczego morderstwa, natkniemy się na agresywnych kultystów, którzy wierzą w zbliżający się wielkimi krokami koniec świata.

Kolejne tanie gry na PC na drugiej podstronie. To 35 tytułów po 4,25 zł każdy!