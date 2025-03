40 najlepszych gier za darmo w marcu 2025. Wszystkie na zawsze

Oto 40 premier marca, które nic nie kosztują. Wybraliśmy najlepsze nowe gry za darmo, które nie wymagają opłacania żadnych abonamentów. Po prostu pobierasz i zachowujesz na zawsze na swoim koncie Steam. W naszym zestawieniu znajdziecie również kilka tytułów na konsole PlayStation i Xbox.

Lubicie gry za darmo? Zatem zapraszamy na przegląd tych najciekawszych i najnowszych. Mamy dla was kilkadziesiąt tytułów z bardzo dobrymi ocenami lub przynajmniej średnimi. Te słabsze wcale nie są jednak crapami, które omijamy szerokim łukiem.

Musicie również wiedzieć, że w większości są to produkcje niezależne, ale dla osób lubiących większe gry też coś ciekawego wygrzebaliśmy. Często też bywa tak, że te najbardziej medialne darmoszki wcale nie należą do najbardziej udanych. Zazwyczaj diamenty leżą tam, gdzie rzadko spoglądamy, czyli wśród tytułów mniejszych, ale z pomysłem. Kilka wyjątkowych perełek na pewno tutaj znajdziecie!

Łącznie mamy zatem 40 darmowych gier, a rozstrzał gatunkowy jest ogromny. Będą strzelanki, horrory, gry sportowe czy platformówki. Mamy również ciekawe produkcje RPG, logiczne, a nawet tytuł o sprzątaniu pokoju. Słowem wszystko, co może się Wam spodobać i za co oczywiście nic nie zapłacicie.

Operation Blackout

Od razu zaznaczamy, że Operation Blackout nie jest wcale najlepszą i największą grą zestawienia, ale na tyle klimatyczną, że warto od niej zacząć naszą podróż po grach za darmo z marca 2025 roku.

W tym nowym FPS-ie trafiamy do opuszczonego zakładu przemysłowego. Fabryka została opuszczona dziesiątki lat temu i stała się źródłem dziwnych i przerażających wydarzeń. My, jako najemnik, musimy zmierzyć się z potworami, które osaczyły to miejsce.

Twoim celem jest przetrwanie. Znajdź broń, amunicję i apteczki, aby poradzić sobie z tym, co Cię czeka. Używaj taktycznego myślenia nie tylko do walki, ale także do przetrwania przy ograniczonych zasobach. Każda decyzja może zadecydować o tym, czy przeżyjesz. Steam

Chętni zmierzyć się z nieznanym w ciasnych korytarzach ponurej fabryki?

Operation Blackout – pobierz grę za darmo na Steam

Operation Blackout – screen z gry za darmo

