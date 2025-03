5 gier, za które trzeba płacić, zgarniecie teraz za darmo. Wystarczy kilka kliknięć

Aż 5 gier za darmo? Tak, to kolejna zagrywka ze strony deweloperów na itch.io, mająca przyciągnąć przed ich produkcje jeszcze więcej graczy. Żadna z nich nie oferuje jakości AAA, ale to prawdziwa skarbnica ciekawych pomysłów i zachodzącej za skórę grozy. Niemal każda z prezentowanych gier jest właśnie horrorem. Za wszystkie normalnie trzeba płacić (czasami tylko symbolicznego dolara), lecz teraz możecie je zgarnąć bez opłat.

Nowe gry za darmo na itch.io:

Otwieramy jedną z najciekawszych pozycji znajdujących się w darmowym arsenale prezentów na platformie itch.io. Stay Warm, Stay Alive to klasyczny reprezentant gatunku survivali, z tym, że osadzony został pośród zaśnieżonych rejonów z minimalną ilością materiałów potrzebnych do przeżycia. Jest to więc niskobudżetowe podejście do gier w stylu A Long Dark.

Druga gra, Midnight Alert, to wyjątkowy shooter utrzymany w klimacie grozy, w którym miasto opanowały zabójcze robale. Gra nie tylko umożliwia personalizację broni „w locie”, ale również oferuje potyczki z bossami. Jeśli wolicie coś bardziej przerażającego, musicie skusić się na DreadVault, w którym trafimy do tajemniczego bunkra w odziedziczonej przez nasz posiadłości.

Na deser zostają dwie, dość podobne pozycje. Fear Assessment to zestaw swego rodzaju mini-gier symulujący testowy program psychicznych tortur. Brzmi ciekawie? W zasadzie to jedna z niewielu gier, które mocno bazują na strachu, potrafią wcisnąć się pod skórę. Bywa naprawdę mrocznie i niepokojąco lub wręcz obrzydliwie. VICTIM.exe jest symulatorem chodzenia, mocno opierającym się na pomysłach rodem z Blair Witch Project. Zagramy więc w rzekomo zaginiony poziom zapomnianej, opętanej gry. Co ważne, dwie ostatnie pozycje możecie również ogrywać bez konieczności ich pobierania, z poziomu przeglądarki.

Źródło: itch.io