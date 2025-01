5 nowych gier za darmo na Steam, w tym produkcje, które gracze z miejsca polubili

Steam przygotował teraz dla graczy co najmniej dwie atrakcje. Po pierwsze – mamy oficjalne prezenty bezpośrednio od Valve, które rozdaje gratisy z okazji nowej wyprzedaży gier RTS. Jeśli jednak to nie Wasza bajka, zawsze możecie bliżej zapoznać się z ofertą darmowych gier na platformie. A ta właśnie się rozszerzyła, bo mówimy aż o 5 nowościach.

Nowe gry za darmo na Steam, które warto sprawdzić:

Zacznijmy od czegoś, co akurat wyszło… dzisiaj! Tak, Realm Traveler to najświeższa pozycja na tej liście w segmencie gier free-to-play. Jest to RPG-owy kliker utrzymany w stylistyce anime. Jeśli więc interesuje Was niezobowiązująca rozrywka i coś, na co poświęcicie te kilka godzin, warto spróbować. Jeśli natomiast wolicie coś bardziej retro, nie da się przejść obojętnie obok Rise of the Penguins GB. Jak zresztą sam tytuł wskazuje, jest to gra stworzona z myślą o naśladowaniu klasycznych gier platformowych na Game Boya. Oprawa oprawą, ale jaki to ma klimat!

Za darmo możecie również sprawdzić Takara Cards, czyli deckbuildera od studia Post Mortem Pixels. Jest to jego darmowa wersja, nieco ograniczona, ale stanowiąca idealne zaczęcie przygody nie tylko z tym światem, ale i gatunkiem w ogóle.

No i pozostały też dwie “bardzo pozytywnie” oceniane świeże premiery. Pierwszą z nich jest cieszący się coraz większą popularnością Call of Clans, turowa strategiczna gra karciana online osadzona w świecie fantasy. Kolorowa grafika, łatwa do rozpoczęcia rozgrywka, choć okraszona wieloma elementami, które utrzymają Was na dłużej i tryby sieciowe – to zdecydowanie jeden z faworytów tego zestawienia. W razie czego warto sięgnąć po ambitne, niskobudżetowe Piworld. Nie jest to gra o piwie, lecz sieciowy symulator… życia. Wzorem innych sandboxów, możecie robić tu wszystko, co Wam się tylko podoba. Chcecie być rybakiem? Udać się ze znajomymi na przygodę? Prowadzić własne gospodarstwo? Tak, da się to i wiele więcej!

Źródło: Steam