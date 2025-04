Tak dużo premier free-to-play nie było od dawna. 17 darmowych nowości już na Steam

Czasami zdarza się, że dany tytuł znika z platformy, a czasami warto odebrać grę, bo wcześniej była dostępna za pieniądze, a teraz jest za darmo. Tym razem warto przyjrzeć się jednak tym 17 darmowym pozycjom na platformie Steam. Wszystkie zadebiutowały w ostatnim czasie i ich pobranie nic nie kosztuje! Tak naprawdę macie tu tyle gier, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Gry za darmo, same premiery na Steam:

Uff… No to co my tu mamy? Cóż – jest tego na tyle dużo, że nie ma sensu opisywać każdej z tych gier. Mamy tu przecież tytuły łamigłówkowe, platformówki, dynamiczne strzelanki, przygodówki, RPG-i, tower defense, idlery… czego dusza zapragnie. Jest jednak kilka pozycji, które mogą się wyróżniać. Jedną z nich na pewno jest dość ambitne RPG o sporej skali dla fanów azjatyckich klimatów, Novice in the World. W tej pozycji będziemy zwiedzać, eksplorować, wykonywać questy, walczyć czy zbierać wyposażenie, a nawet tworzyć gildie.

Jest też Hexed Time, logiczna przygodówka z ręcznie rysowaną grafiką. Wcielmy się w wiedźmę zamieszkującą niewielką osadę, która uciekając przed inkwizycją trafia do… pętli czasowej. Przyznam, całkiem ciekawy pomysł na fabułę. Sam zwróciłem też uwagę na Tomochi, przypominające Pokemony oraz Dr. Suun, psychologiczny horror z bardzo dobrymi opiniami graczy.

Źródło: Steam